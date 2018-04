Zeven doden en zeventien gewonden bij vechtpartij gevangenis VS

Dat maakt een woordvoerder van de gevangenis bekend aan persbureau AP. Ook vielen er zeventien gewonden.

Maandagmorgen rond 2.55 uur lokale tijd kwam de melding binnen dat er een 'groot incident' plaatsvond in de plaats Bishopville.

Eerder op de avond zijn vechtpartijen ontstaan na ruzie tussen gevangenen. Wat zich precies heeft afgespeeld is nog niet bekend.

Personeel

Het bestuur van de gevangenis laat weten dat er bij de ongeregeldheden geen medewerkers van de gevangenis gewond zijn geraakt. Van zeven verschillende regio's zijn hulpdiensten opgeroepen.

Het is niet het eerste dodelijke incident in de gevangenis in Bishopville. Zo vielen in een jaar tijd zeker drie doden door ongeregeldheden. Ook slaagden drie gedetineerden er vorige maand in een bewaker te overmeesteren.

In Lee Correctional Institution zitten 1.500 gevangenen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!