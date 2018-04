Recordhoeveelheid sneeuw bij extreem weer in middenwesten VS

De meeste sneeuw viel in de staten Wisconsin en Minnesota. Daar viel tussen de 50 en 60 centimeter, wat in veel plaatsen een record was.

In de staat Michigan is ongeveer 46 centimeter sneeuw gevallen en zaten rond de 310.000 huishoudens zonder stroom. De verwachting is dat de stroom in veel gevallen pas dinsdag weer terug is.

Tegelijkertijd had een groot deel van de VS last van hevige winden en soms zelfs tornado's. In North Carolina is een motorrijder omgekomen doordat hij geraakt werd door een boom die was losgekomen door de wind.

De wind zorgde samen met de sneeuw en ijsvorming voor grote problemen voor elektriciteitsbedrijven en vliegvelden. Zondag zijn 1804 vluchten geschrapt door de weersomstandigheden.