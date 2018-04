Ex-FBI-directeur Comey noemt Trump 'moreel ongeschikt' voor presidentschap

"Trump is een intelligente man en ook medisch nog in staat om president te zijn. Ik denk alleen dat hij moreel ongeschikt is om president te zijn", aldus Comey.

"Iemand die vrouwen behandelt als een stuk vlees en die constant over alles liegt, maar wil dat het volk hem gelooft, kan geen president zijn."

Comey zei ook dat Trump zich niet houdt aan de belangrijkste waarden van de VS. "De president moet respect uitstralen en leven naar de kernwaarden van dit land. Voornamelijk de waarheid. Dat doet hij niet."

Rusland

Het moment dat de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 voor het eerst aan Trump wordt verteld, was verwarrend, volgens Comey.

"Zijn eerste vraag was of het de uitslag had beïnvloed. Daar had de FBI geen onderzoek naar gedaan. Tot mijn verbazing ging het gesprek direct daarna over de PR en hoe dit verhaal gebracht moest worden."

Comey was vooral verbaasd over wat niet werd gevraagd. "Een tegenstander had ons land aangevallen, maar niemand vroeg naar de impact of eventuele vervolgstappen van de Russen en hoe we dit konden stoppen."

Onderzoek

De FBI-directeur werd in mei vorig jaar door Trump ontslagen. Het ontslag leidde tot het instellen van speciaal onderzoeker Robert Mueller, die de inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 onderzoekt.

Comey vertelt in het komende week te verschijnen boek A Higher Loyalty hoe de president tijdens een diner loyaliteit van hem eiste.De ontmoetingen deden hem denken aan zijn eerdere carrière als aanklager tegen de maffia, zei hij tegen The Washington Post.

''De baas heeft complete controle. De eed van trouw. Het wij-tegen-zij-wereldbeeld. Het liegen over alle zaken, groot en klein, als gevolg van een loyaliteitscode die de organisatie boven alle moraal en waarheid stelt", aldus de voormalig FBI-directeur.

