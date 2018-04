Verenigde Staten bereiden nieuwe sancties voor tegen Rusland om Syrië

Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, zondag gezegd in een interview met het CBS-programma Face the Nation.

Haley meldt dat de sancties maandag door minister van Financiën Steven Mnuchin worden aangekondigd. De strafmaatregelen zullen worden opgelegd aan bedrijven die producten maken die verband houden met de Syrische president Assad of het gebruik van chemische wapens.

Onderzoekers van de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) zijn momenteel in Syrië voor onderzoek naar een vermeende Syrische gifgasaanval op de stad Douma.

Vergelding

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk vielen in de nacht van vrijdag op zaterdag in Syrië drie doelwitten aan als vergelding voor de vermeende gifgasaanval. De drie bondgenoten houden Assad verantwoordelijk voor die mogelijke gasaanval op 7 april. Volgens de hulporganisatie Witte Helmen zijn minstens 43 mensen omgekomen.

Assad trekt zich niets aan van de aanvallen die drie westerse landen op zijn land hebben gedaan. Hij blijft op dezelfde koers, meldden Russische parlementariërs die op bezoek zijn in Damascus en Assad dit weekeinde hebben gesproken.

Doelen

Haley zei eerder zondag op Fox News dat de VS geen troepen uit Syrië trekt totdat alle Amerikaanse doelen zijn bereikt. Ze noemde er drie: de zekerheid dat er geen chemische wapens worden gebruikt die een risico vormen voor de Amerikaanse belangen, het verslaan van Islamitische Staat en zorgen dat de Iraanse activiteiten in de gaten kunnen worden gehouden.

Het is ons doel ''om Amerikaanse troepen thuis te zien komen, maar wij gaan niet weg voordat wij die dingen hebben bereikt", zei Haley.

Eerder liet Trump weten dat hij de Amerikaanse troepen snel uit Syrië wilde halen. De Franse president Emmanuel Macron zei zondag dat hij zijn ambtsgenoot had overgehaald om dat niet te doen. "We hebben hem overtuigd dat het nodig was om daar te blijven", aldus Macron, in een tv-interview over de westerse aanval.

Legitiem

Macron stelt dat het VK, de VS en Frankrijk geen internationale regelgeving hebben overtreden met de aanvallen in Syrië. "We hebben volledige internationale legitimiteit om in dit kader te handelen. We hebben drie leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties die actie hebben ondernomen."

De ingreep was volgens Macron noodzakelijk om de internationale gemeenschap ''enige geloofwaardigheid'' terug te geven. Macron zei dat de aanval ''perfect is uitgevoerd''. Alle projectielen zouden hun doel hebben bereikt.

De president zei zich te willen inzetten voor een politieke oplossing voor het conflict in Syrië. Hij wil in gesprek met alle betrokken partijen, waaronder Rusland. Toch uitte hij stevige kritiek op Moskou: een bondgenoot van het Assad-regime. Hij zei dat Rusland ''natuurlijk medeplichtig is'' aan de daden van de Syrische regering.

Rusland gebruikte volgens Macron zelf geen chloorgas. Het land heeft zich volgens de president echter wel ingezet om te voorkomen dat de internationale gemeenschap via diplomatieke kanalen zou optreden om het gebruik van chemische wapens een halt toe te roepen.

Plannen

De VS liet zaterdag na de aanval weten "klaar te staan" om Syrië opnieuw te bombarderen als het land weer gifgas inzet. De Britse minister van Buitenlandse Zaken liet een dag later weten dat er geen nieuwe plannen zijn om Syrië opnieuw aan te vallen met raketten.

