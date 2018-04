Israël laat tweehonderd Afrikaanse migranten vrij na uitblijven afspraken

De migranten, die volgens het land illegaal over de grens zijn gekomen, werden in de afgelopen maanden in een gevangenis geplaatst in afwachting van deportatie naar Oeganda.

Maar nu Israël nog steeds geen definitieve overeenkomst met het land heeft bereikt, laat het ministerie zondag weten te beginnen met de vrijlating van de migranten.

De regering wilde eerder eigenlijk duizenden migranten op het vliegtuig zetten naar Oeganda en Rwanda, maar dat plan werd ingetrokken door het hooggerechtshof als gevolg van een juridische strijd over de uitzettingen.

Afspraak

Israël is al enige tijd bezig met het proberen om de migranten uit te zetten, omdat ze gezien worden als 'banenzoekers'. Eerder deze maand schrapte president Benjamin Netanyahu echter nog een afspraak met de Verenigde Naties over de uitzetting van Afrikaanse migranten. Dit gebeurde na veel ophef over de overeengekomen plannen.

In de afspraak stond dat de ongeveer zestienduizend Afrikaanse migranten die in Israël verblijven, niet terug hoefden naar hun thuisland, maar mochten doorreizen naar westerse landen. Eenzelfde aantal asielzoekers mocht voorlopig in Israël blijven.

Critici noemden het besluit "zwak". Zij menen dat Netanyahu is gezwicht voor de kritiek van rechtse politici, die niet willen dat duizenden Afrikanen in Israël blijven.

