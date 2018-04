Zuid-Afrika neemt met staatsbegrafenis afscheid van Winnie Mandela

Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela, bekend als Winnie Mandela, was langere tijd ziek en was sinds het begin van het jaar meerdere keren in het ziekenhuis opgenomen.

De kist werd zaterdagochtend vroeg vervoerd van haar huis naar het Orlando Stadion, waar een staatsbegrafenis is.

Winnie Mandela is geboren in 1936 in Zuid-Afrika. Ze ontmoette Nelson Mandela in 1957 en trouwde een jaar later met de voormalige president. Nelson Mandela werd in 1962 opgepakt voor zijn strijd tegen het apartheidsregime.

Tijdens zijn gevangenisstraf zette Winnie Mandela de strijd voort. Ze leidde veel vrijheidsmarsen en werd voorzitter van de vrouwenorganisatie van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC). De partij was destijds verboden.

Winnie Mandela zat zelf 1,5 jaar vast in de gevangenis in 1969 en 1970.

Herdenking

Woensdag woonden duizenden Zuid-Afrikanen een rouwplechtigheid bij in Johannesburg. Familieleden, politici, activisten en fans bewezen haar met toespraken en gezang de laatste eer.

"Jouw moed in het aanschijn van de dood, met altijd dreiging van arrestatie, heeft ons de ogen geopend en generaties van vrijheidsstrijders geïnspireerd'', zei vicepresident David Mabuza.