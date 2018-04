Justitie onderzoekt persoonlijk advocaat Donald Trump al maanden

Dat staat in stukken die de federale aanklager in New York vrijdag heeft ingediend.

Cohen probeerde vrijdag voor de rechtbank te voorkomen dat zijn spullen worden onderzocht door de FBI. De rechter doet daar waarschijnlijk maandag een uitspraak over. De advocaat wordt verdacht van mogelijke bankfraude en onregelmatigheden met campagnefinanciën.

De advocaat kwam onlangs in het middelpunt van de belangstelling te staan toen bekend werd dat hij vlak voor de verkiezing van 2016 de Amerikaanse pornoactrice Stormy Daniels 130.000 dollar zwijggeld had betaald.

Zij beweerde in 2006 een keer seks te hebben gehad met Trump, toen diens vrouw Melania net was bevallen van hun zoon Barron.

Heksenjacht

Trump zei eerder tijdens een persconferentie dat de inval door de FBI een "schandalige actie en een heksenjacht" is.

Tevens noemde de president het team van speciaal aanklager in het Ruslandonderzoek, Robert Mueller, "partijdig". Op de vraag of hij Mueller gaat ontslaan zei Trump "het is schandalig, we zullen zien wat er gaat gebeuren."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!