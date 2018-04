Trump geeft voormalige stafchef Lewis Libby gratie

Dat gebeurde in een zaak rond de CIA-agente Valerie Plame. De identiteit van deze agente werd, door het Witte Huis, gelekt als wraakactie voor uitspraken van haar echtgenote, de diplomaat Joseph Wilson.

Wilson had in juli 2003 in The New York Times de vloer aangeveegd met de claim van de regering-Bush dat de Iraakse dictator Saddam Hussein uranium had willen kopen van het Afrikaanse Niger om kernwapens te produceren.

Libby had volgens de rechtbank het onderzoek naar het lekken van de naam van Plame gehinderd. Voor het daadwerkelijk lekken van de naam, een strafbaar feit in de VS, is niemand aangeklaagd.

Treurig

In een verklaring van het Witte Huis zegt Trump dat hij Libby niet kent. "Ik heb door de jaren heen gehoord dat hij zeer oneerlijk behandeld is. Hopelijk helpt deze volledige gratie hem om dit treurige deel van zijn leven achter zich te laten."