Groot-Brittannië: Rusland hield oud-spion Skripal al vijf jaar in de gaten

In de brief die veiligheidsadviseur Mark Sedwill heeft verstuurd, is daarnaast ook te lezen dat er bewijs is dat Rusland het gebruik van gif op deurposten heeft getest, melden Britse media.

Op 4 maart werden Sergei Skripal en zijn dochter Yulia in het ziekenhuis opgenomen nadat ze werden aangevallen met het chemische middel novichock. Yulia Skripal werd dinsdag uit het ziekenhuis ontslagen. Haar vader ligt nog in het ziekenhuis.

Het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) bevestigde donderdag dat in het Engelse Salisbury een zenuwgas is gebruikt en onderschrijft daarmee wat Britse onderzoekers eerder al hadden vastgesteld. Britse onderzoekers stellen dat het om Novichock gaat, een ten tijde van de Sovjet-Unie ontwikkeld chemisch wapen.

Rusland heeft de betrokkenheid altijd al ontkend. Minister Sergej Lavrov ​voegt hier vrijdag aan toe dat het onderzoek alleen "de substantie van het gifgas aantoont".

Diplomaten

Sergei Skripal had zich na een spionnenruil in 2010 in Zuid-Engeland gevestigd. De Britse regering stelde al vrij snel dat Rusland achter de vergiftiging moet zitten.

Tientallen Russische diplomaten zijn uit Europese landen en de Verenigde Staten gezet. Rusland besloot als tegenreactie eind maart om een gelijk aantal diplomaten uit te zetten.

Boycot

Volgens de Engelse krant The Telegraph overweegt het Russische parlement een boycot van westerse drank en andere producten als reactie op economische sancties die de VS tegen Russische bedrijven hebben uitgevaardigd naar aanleiding van de kwestie Skripal.

Parlementsvoorzitter en ex-adviseur van president Vladimir Poetin, Viatsjeslav Volodin, zou naar eigen zeggen de boycotmaatregelen vrijdag hebben voorgelegd. De sanctiemaatregelen zijn in de eerste plaats tegen de VS. Maar als de conflicten tussen Moskou en het Westen verder escaleren, zouden ze ook van toepassing zijn op ander westerse landen en op meer producten of diensten, aldus de voorzitter van de commissie Buitenlandse Betrekkingen van het parlement, Aleksej Tsjepa.

