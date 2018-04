Duitse onderzeeër uit Tweede Wereldoorlog gevonden voor Deense kust

De boot zonk nadat die was gebombardeerd door Britse gevechtsvliegtuigen, een dag nadat de Duitsers zich in Nederland en ook in Denemarken hadden overgegeven.

Het gaat om een U-3523, van het type XXI. Dat type kwam destijds niet veel voor en was een van de modernste onderzeeër waarover Duitsland beschikte.

Omdat dit type onderzeeër tijdens de Tweede Wereldoorlog nooit in de strijd is ingezet, was het waarschijnlijk tijdens een trainingsmissie op de vlucht geslagen. Dat schrijft TV2/NORD, op basis van de directeur van het museum dat de boot ontdekte.

De duikboot was onverwacht te zien op een scan van de zeebodem. Het achterste deel van de boot steekt vanaf de bodem 20 meter omhoog. Doordat de U-boot op 123 meter diepte ligt is hij moeilijk te bereiken.