Chinese baby komt vier jaar na dood ouders middels draagmoeder ter wereld

Shen Jie en Liu Xi waren twee jaar getrouwd toen ze besloten om van proefbuisbevruchting (ivf) gebruik te maken om een kind te krijgen. Vijf dagen voordat een van de bevruchte eitjes in Liu zou worden teruggeplaatst, kwam ze in maart 2013 samen met haar man om het leven bij een ongeluk.

De ouders van Shen en van Liu spanden een rechtszaak aan om recht te krijgen op de vier ingevroren embryo's die waren achtergebleven. Uiteindelijk kregen de vier potentiële grootouders voogdij over de bevruchte eitjes.

Omdat draagmoederschap illegaal is in China, zochten ze in Laos een vrouw die bereid was het kind te dragen. Die werd gevonden en beviel afgelopen december van de jongen. Na de geboorte moesten de grootouders nog wel met een DNA-test bewijzen dat ze echt verwant zijn aan het kind.

Hij krijgt in eerste instantie niet te horen wat er met zijn ouders is gebeurd. "Andere baby's hebben hun vader en moeder, maar hij heeft dat niet", aldus één van zijn opa's. "We zullen het hem in de toekomst wel vertellen."