Onderzoeksteam bevestigt dat oud-spion Skripal slachtoffer is van zenuwgas

De OPCW onderschrijft daarmee wat Britse onderzoekers eerder hadden vastgesteld. Novichock is een ten tijde van de Sovjet-Unie ontwikkeld chemisch wapen.

Op 4 maart werden Sergei Skripal en zijn dochter Yulia in het ziekenhuis opgenomen nadat ze werden aangevallen met het chemisch middel. Yulia Skripal werd dinsdag uit het ziekenhuis ontslagen. In een verklaring liet zij weten dat haar vader nog altijd ernstig ziek is. De agent die de twee aantrof belandde ook in het ziekenhuis, maar kon al snel weer naar huis.

De OPCW heeft donderdag het onderzoek overgedragen aan de Britse autoriteiten. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson zegt dat Rusland antwoorden moet geven naar aanleiding van het rapport. "Er is geen andere uitleg mogelijk over wie verantwoordelijk is. Alleen Rusland heeft het motief en het verleden", aldus Johnson.

Vier verschillende laboratoria hebben het onderzoek voltrokken. Rusland drong erop aan dat de OPCW het onderzoek openbaar moest maken, maar de organisatie heeft de resultaten overgedragen aan Groot-Brittannië.

Verhoudingen

De zaak-Skripal heeft de verhoudingen tussen Groot-Brittannië en Rusland behoorlijk verslechterd. De Britten zeggen dat het Kremlin achter de aanval zit. Rusland ontkent betrokkenheid bij de vergiftiging.

Over en weer zijn er inmiddels tientallen diplomaten uitgewezen. Ook andere landen, waaronder Nederland en de Verenigde Staten, hebben Russische diplomaten uitgewezen. Rusland heeft daarop tientallen diplomaten van die landen uitgezet.