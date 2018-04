Voorzitter Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Paul Ryan stopt in januari

Hij zal in november niet meer gaan voor een herverkiezing en in januari met 'pensioen' gaan. "Ik kondig vandaag aan dat dit mijn laatste jaar in het Huis van Afgevaardigden is", aldus Ryan in een toespraak.

"Na twintig jaar is de voorzitter trots op alles wat hij heeft bereikt en klaar om meer tijd te gaan steken in zijn gezin", zegt een woordvoerder.

Ryan (48) is een van de belangrijkste Republikeinen en zijn vertrek zal een gevoelige slag voor de partij betekenen.

Het vertrek van Ryan zat er al aan te komen. Amerikaanse media meldden in december al dat hij aan zou kondigen dat dit zijn laatste termijn zou worden.

Ryan is lang bezig geweest met het hervormen van de belastingen. Nu een belangrijke hervormingswet door het Congres is geloodst, is hij klaar om te stoppen.

Reactie Trump

"Paul Ryan is oprecht een goed mens", aldus de Amerikaanse president Donald Trump op Twitter. "Hoewel hij niet herkozen wil worden, laat hij iets na waar niemand aan kan twijfelen."

Ryan en Trump hebben het afgelopen jaar vaak meningsverschillen gehad, maar volgens Ryan is dat geen reden om op te stappen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!