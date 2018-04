Servische nationalist Seselj alsnog veroordeeld voor oorlogsmisdaden

Seselj hoeft echter niet de cel in. Hij heeft zijn straf al in voorarrest uitgezeten.

De Serviër was niet bij de uitspraak aanwezig. Hij mocht in 2014 terugkeren naar Servië, om daar zijn darmkanker te laten behandelen. Sindsdien heeft hij geweigerd om mee te doen aan het proces.

Seselj werd in maart 2016 door het tribunaal vrijgesproken van misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Hij was aangeklaagd voor onder meer oorlogsmisdaden die aan hem gelieerde groepen zouden hebben gepleegd van 1991 tot 1993 in Kroatië, Bosnië en Bosnië en Herzegovina.

"Met de vrijspraak op alle negen vlakken is Seselj nu een vrij man", zei hoofdrechter Jean-Claude Antonetti destijds. De aanklagers van de Verenigde Naties gingen daarop in hoger beroep, omdat zij vinden dat er ernstige fouten zijn gemaakt in die zaak.

Radicale partij

Seselj stond in de jaren negentig aan de wieg van de rechts-nationalistische Servische Radicale Partij. Tussen 1998 en 2000 was hij de vicepresident van Servië, in de regering van Slobodan Milosevic.

Seselj gaf begin jaren negentig leiding aan zogenoemde Seseljevci, een paramilitaire groep bestaande uit Servische vrijwilligers. Hij hield geregeld toespraken, waarin hij hard uithaalde naar bepaalde bevolkingsgroepen. Zo noemde hij het op bussen laden van Kroaten de beste oplossing en zei hij dat "rivieren van bloed zouden stromen" als Bosnië zich onafhankelijk zou verklaren.

Marteling

De aanklagers rekenen het Seselj aan dat zijn aanhangers vervolgens die uitspraken in praktijk brachten. In de uitspraak in 2016 stelde het tribunaal dat de Servische Radicale Partij zich schuldig maakten aan onder meer moord, marteling, seksueel geweld en plunderingen. De groep heeft die daden echter niet begaan onder het toezicht van Seselj, luidde het vonnis destijds.

In 2003 meldde Seselj zich vrijwillig bij het tribunaal in Den Haag, waarna het proces vier jaar later begon.

Vorig jaar deed Seselj namens de Servische Radicale Partij een gooi naar het presidentschap van Servië, hij eindigde zesde in de verkiezingen.

