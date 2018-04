257 doden na neerstorten militair vliegtuig in Algerije

Het toestel was volgens lokale media een Russische Ilyushin Il-76, die op weg was naar Tindouf in het zuidwesten van Algerije.

Er zijn een aantal overlevenden, die worden behandeld in een militair ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk om hoeveel gewonden het gaat.

Boufarik ligt op ongeveer 30 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Algiers. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.

Het Algerijnse ministerie van Defensie heeft de nabestaanden gecondoleerd met hun verlies.

Polisario

Volgens een woordvoerder van de regeringspartij FLN zouden er onder de slachtoffers 26 leden van de West-Saharaanse afscheidingsbewing Polisario zijn. De beweging maakt zich sterk voor een onafhanklijk West-Sahara. Toen de Spanjaarden vertrokken in 1975, claimden zowel Marokko, Mauritanië als Polisario het gebied.

In Tindouf zitten duizenden vluchtelingen uit West-Sahara. Vele van hen zijn aanhangers van Polisario.

De vliegramp is de meest ernstige uit de Algerijnse geschiedenis. Het is niet het eerste ongeluk met een militair toestel in de afgelopen jaren: in 2014 stortte een transportvliegtuig neer in de bergen van Oost-Algerije. Daarbij kwamen 77 mensen om het leven. Bij een ongeluk met een Algerijns burgervliegtuig in het noorden van Mali stierven in datzelfde jaar 116 mensen.

