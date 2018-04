Zeker twintig doden bij uitbraakpoging gevangenis in Brazilië

De groep mensen van buitenaf gebruikte explosieven om de muren op te blazen. Eén bewaker is overleden en vier anderen raakten gewond. Een van hen verkeert in kritieke toestand.

"De gevechten tijdens de ontsnapping waren net zo intens als in oorlogsvoering", meldt de staatsveiligheidsdienst in een verklaring.

De autoriteiten onderzoeken nog of een van de gevangenen erin is geslaagd te ontsnappen.

Manaus

Volgens informatie uit februari waren er 660 gevangenen in de gevangenis van Santa Izabel. De maximumcapaciteit van de gevangenis is 432. In februari werd in een rapport van de gevangenisautoriteiten gewaarschuwd voor het gevaar van een ontsnappingspoging met steun van buitenaf.

In de gevangenissen van Brazilië vinden vaker opstanden met dodelijke afloop plaats. In november 2017 ontsnapten veertien gevangenen uit de gevangenis van Santa Izabel. Een andere poging om in januari te ontsnappen mislukte.

Vorig jaar werden 56 mensen gedood tijdens een opstand in een gevangenis in de stad Manaus in het Amazonegebied van Brazilië.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!