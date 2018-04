VN-Veiligheidsraad niet eens over onderzoek chemische aanval Syrië

Rusland sprak zijn veto uit over het Amerikaanse voorstel te onderzoeken wie verantwoordelijk is voor de gewraakte luchtaanvallen in Syrië. Twaalf leden van de raad, onder wie de Nederlandse afgevaardigde, stemden in met de resolutie. Bolivia koos de kant van de Russen, die vinden dat de Syrische regering-Assad al is veroordeeld, en China onthield zich.

''Deze resolutie is wel het minste wat de raad kan doen als reactie op de aanval', zei de Amerikaanse vertegenwoordigster Nikki Haley, met een verwijzing naar het inzetten van dodelijk gifgas in de Syrische stad Douma. De VS en andere westerse mogendheden overwegen een militaire vergeldingsactie.

De Nederlandse VN-ambassadeur Karel van Oosterom reageerde ook via Twitter. ''Door het veto op de resolutie om een schuldige te kunnen aanwijzen, neemt Rusland een stevige verantwoordelijkheid op zich", twitterde Van Oosterom. ''De verantwoordelijkheid voor de straffeloosheid van het gebruik van chemische wapens in Syrië."

Schuldvraag

Een Russisch tegenvoorstel voor nieuw onderzoek, met reportage aan de VN en pas dan beantwoording van de schuldvraag door de raad, haalde het vervolgens ook niet. Zeven leden waren tegen, zes voor en twee onthielden zich van stemmen. Ook een tweede Russische voorstel om onderzoekers van het de wereldwijde toezichthouder op chemische wapens (OPCW) te sturen kreeg niet genoeg stemmen.

''Ik wil u nogmaals vragen, nogmaals smeken, af te zien van de plannen die jullie smeden voor Syrië'', zei de Russische vertegenwoordiger Vassili Nebenzia tegen Haley nadat de derde resolutie werd afgewezen. ''De bedreigingen die u uit tegen Syrië maken ons serieus ongerust.''