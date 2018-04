FBI doet inval bij advocaat Trump en neemt 'communicatie' in beslag

Cohen kwam onlangs in het middelpunt van de belangstelling te staan toen bekend werd dat hij vlak voor de verkiezing van 2016 de Amerikaanse pornoactrice Stormy Daniels 130.000 dollar zwijggeld had betaald. Zij beweerde in 2006 een keer seks te hebben gehad met Trump, toen diens vrouw Melania net was bevallen van hun zoon Barron.

De Amerikaanse president zegt geen weet te hebben gehad van de betaling van Cohen aan Daniels. Volgens Cohen deed hij die volledig op eigen initiatief.

Stephen Ryan, die Cohen juridisch bij staat, bevestigde tegenover de NYT dat er een inval is geweest en dat er bepaalde ''communicatie'' tussen Cohen en zijn cliënten in beslag is genomen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van Robert Mueller, de speciaal aanklager die onderzoek doet naar Russische inmenging in de verkiezingscampagne.

De krant vermoedt dat Mueller bij zijn naspeuringen iets heeft ontdekt dat hij de moeite waard vond om door te spelen aan het Openbaar Ministerie.