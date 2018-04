Catalaanse ex-president Puigdemont mag voorlopig in Berlijn blijven

Als voorwaarde is gesteld dat de separatistenleider zich wekelijks een keer meldt bij de politie in de Duitse hoofdstad in plaats van in Neumünster, zoals eerder de opdracht was.

Puigdemont kwam vrijdag op borgtocht vrij. De dag erna zei hij Berlijn te prefereren boven Neumünster gedurende zijn gedwongen verblijf in Duitsland. Hij mag het land niet verlaten totdat de juridische procedure is afgewikkeld.

Puigdemont werd aangehouden toen hij vanuit Denemarken Duitsland binnenreed op weg naar zijn toevluchtsoord in België. Spanje had daartoe een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd.

Uitlevering

De Duitse rechter moet zich nu uitspreken of Puigdemont overgedragen kan worden aan Spanje wegens verduistering van overheidsgeld. Uitzetting wegens rebellie, waarvan Puigdemont ook wordt beschuldigd in Spanje, werd vorige week afgewezen.