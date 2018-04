Tientallen doden bij busongeluk India

Ooggetuigen zeggen dat de bestuurder de macht over het stuur verloor in een scherpe bocht. De bus stortte vervolgens een ravijn in.

Inwoners van het gebied probeerden volgens getuigen zelf slachtoffers te redden, nog voordat hulpverleners arriveerden.

De meeste slachtoffers zijn naar verluidt erg jong. Een politiecommissaris zei dat alle overleden schoolkinderen jonger waren dan tien.

Het dodental kan nog stijgen. Er zouden nog kinderen vastzitten in het wrak van het voertuig. Over hun toestand is niets bekendgemaakt.