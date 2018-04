Amerikaanse steden en staten voeren zelf beperkende wapenwetten in

Dat constateert CNN op basis van een inventarisatie. In Parkland werden half februari zeventien mensen doodgeschoten door een boze oud-leerling. Het bloedbad dat de 19-jarige jongen aanrichtte, was de ergste highschool-shooting ooit in de VS.

Veel overlevenden en familieleden van slachtoffers van Parkland wisten in de weken na de schietpartij veel aandacht te genereren voor de in hun ogen te vrije wapenwetten in de VS. Dit resulteerde eind maart in een grote mars in Washington waar vele honderdduizenden mensen aan deelnamen.

Toch blijven federale aanpassingen van de wetgeving op dit gebied uit.

Docenten bewapenen

Het Witte Huis en president Donald Trump vinden het een beter idee om docenten te bewapenen zodat ze in het geval van een schietpartij de dader zelf kunnen uitschakelen. Minister van justitie Jeff Sessions denkt serieus na over een verbod op 'bump stocks', accessoires waarmee een semi-automatisch wapen kan worden omgebouwd tot een automatisch wapen.

De machtige wapenlobby, die jaarlijks tientallen miljoenen dollars doneert aan Republikeinse politici, verzet zich op alle fronten tegen dit voorstel of tegen het verhogen van de minimumleeftijd waarop wapens mogen worden gekocht.

'Draconische' regels

De stad Deerfield in de staat Illinois heeft begin april een verbod doorgevoerd op aanvalswapens zoals de AR-15 of de AK-47. Bewoners die voor 13 juni niet hun semi-automatische wapen inleveren, kunnen worden beboet.

De gemeenteraad stelt dat er geen enkele reden is voor gewone burgers om zulke wapens in het bezit te hebben. Bij de meeste recente schietpartijen in de VS gebruikte de dader een AR-15. De wapenlobby heeft aangekondigd de naar hun mening "draconische" regels bij de rechter aan te vechten.

In de staat Florida, waar de Parkland-shooting plaatsvond, heeft gouverneur Rick Scott de minimumleeftijd waarop dit soort wapens mag worden gekocht verhoogd naar 21 jaar. Ook mogen in Florida geen 'bumpstocks' meer worden verkocht.

Meer inzicht

Wapenlobbyclub NRA heeft aangekondigd naar de rechter te stappen omdat deze maatregelen de grondrechten van Amerikanen om een wapen te bezitten zouden aantasten. Ook de gouverneur van Vermont heeft inmiddels deze zelfde beperkingen doorgevoerd.

In Lincoln in de staat Nebraska is de verkoop van de al genoemde 'bumpstocks' bij wet verboden. De staat New Jersey gaat in kwartaal een rapportage publiceren over het gebruik van wapens bij criminele activiteiten. Gouverneur Phil Murphy wil op deze manier dat de burgers meer inzicht krijgen over de impact van wapens.

Rode vlaggen

New York heeft per decreet bepaald dat iedereen die is veroordeeld voor huiselijk geweld zijn wapen per direct moet inleveren. Deze bepaling betekent een aanscherping van de wet dat mensen die zijn veroordeeld voor huiselijk geweld geen wapens meer mogen kopen in New York. Deze maatregel is na de Parkland-schietpartij doorgevoerd in de staat Oregon.

In Rhode Island is een nieuwe wet aangenomen die het de politie toestaat 'rode vlaggen' te geven aan mensen die vanwege gewelddadige uitingen niet in het bezit van een wapen zouden moeten zijn. Een 'rode vlag' geeft de politie een instrument om deze mensen hun wapens af te nemen of te voorkomen dat zij nog meer wapens kopen. Rhode Island is de zesde Amerikaanse staat die deze methode hanteert.

