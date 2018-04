Hongaarse premier Orban wint met absolute meerderheid verkiezingen

Dat meldde de kiescommissie zondag in Boedapest.

Volgens een peiling zal Fidesz daardoor op 133 zetels komen in het parlement met 199 zetels. Orban zou daarmee opnieuw een veilige absolute meerderheid hebben en een vierde termijn als premier zeker stellen.

Nadat de eerste resultaten bekend waren sprak Orban een menigte supporters toe. "We hebben gewonnen, Hongarije heeft een grote overwinning behaald." Hij voegde eraan toe dat de hoge opkomst alle twijfels aan de kant heeft geschoven.

De laatste opkomstpercentages van zondag liggen rond de 70 procent. Dat is behoorlijk hoger dan tijdens de vorige verkiezingen toen ruim 61 procent van de Hongaarse kiezers naar de stembus ging.

Oppositie

De rechts-nationalistische partij Jobbik kreeg 20 procent van de stemmen, goed voor 26 zetels en de Socialistische Partij 11,85 procent (20 zetels). De leiders van beide partijen trokken niet lang nadat de uitslag bekend werd hun conclusie en stapten op.

De aankondiging van de eerste voorlopige resultaten werd enkele uren vertraagd, omdat twee stembureaus in Boedapest niet in staat waren het grote aantal 'kiezers van buiten' dat aan hen was toegewezen te verwerken. De opkomst was met 70 procent uitzonderlijk hoog.

Internationaal

In de Europese Unie wordt verwacht dat een nieuwe editie van de regering-Orban zal leiden tot verdere conflicten tussen Boedapest en Brussel, met name over het asielprobleem.

Veel Europese landen hebben zich in het verleden negatief uitgelaten over het beleid van premier Orban.