Politie vindt brief bij dader aanslag Münster, vermoedens zelfmoord groeien

In de achttien pagina's tellende brief beklaagt de 48-jarige dader zich over het feit dat er iets mis is gegaan met hem. De schuld geeft hij aan zijn ouders en artsen.

Naast de problemen die de man zou hebben met verschillende mensen haalt hij in de brief ook zijn schulden, zenuwinzinkingen en het begin van suïcidale gedachten aan. Ook beschrijft ook uitbarstingen van agressie en gedragsstoornissen.

Eerder werd al vermoed dat er geen terroristisch motief aanwezig was voor de actie van de man. Autoriteiten gingen er van uit dat "het motief en de oorzaak in de dader zelf schuilen". De inhoud van de brief lijkt nu ook in die richting te wijzen.

De man pleegde de aanslag door op zaterdagmiddag rond 15.30 met een busje in te rijden op een vol terras in het centrum van de Duitse stad Münster.

Nederlanders

Als gevolg van deze aanslag kwamen twee personen om het leven. De dader schoot zichzelf na de aanval ook dood. Bij het incident raakten ook twintig personen gewond, onder wie twee Nederlanders.

Een Nederlander ligt momenteel nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.