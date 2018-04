'Duitse politie voorkomt aanslag bij halve marathon Berlijn'

De persoon zou niet alleen hebben willen handelen, maar had meerdere handlangers. Er zijn inmiddels zes verdachten gearresteerd, zo meldt de Duitse politie naar aanleiding van berichten van Die Welt.

De verdachten komen uit de "islamitisch-radicale hoek", zo zegt de politie in Berlijn. Ze zijn tussen de 18 en 21 jaar oud.

De veiligheidsdiensten hadden de verdachten al langere tijd in het vizier. Volgens bronnen is er daarom ook geen gevaarlijke situatie geweest tijdens de marathon.

Naar aanleiding van het incident zijn er huiszoekingen gedaan door de Duitse politie. Daarbij zijn telefoons en computers in beslag genomen. In het huis van een van de medeverdachten sloegen speurhonden bovendien aan op springstof. Het is niet duidelijk of er ook hoge concentraties aangetroffen zijn.

Amri

De zes gearresteerde personen zouden nauwe banden hebben gehad met de Tunesiër Anis Amri die in 2016 de aanslag op de kerstmarkt van Berlijn pleegde. Amri deed dit door een vrachtwagen te stelen, de bestuurder om te brengen en vervolgens in te rijden op bezoekers van een drukke kerstmarkt die gaande was in de Duitse hoofdstad.

Bij die aanslag vielen in totaal elf doden. Ook raakten tientallen mensen gewond.

Münster

De arrestatie van het zestal in Berlijn komt nadat een Duitser zaterdagmiddag op een groep personen inreed in de stad Münster.

De man reed daar rond 15.30 uur met een busje een vol terras op. Als gevolg van deze aanslag kwamen twee personen om het leven. De dader schoot zichzelf na de aanval ook dood.

Bij het incident raakten ook twintig personen gewond, onder wie twee Nederlanders.

Een Nederlander ligt momenteel nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Er zijn overigens geen aanwijzingen dat er een politiek of terroristisch motief aanwezig was bij de dader in Münster. Hoewel het exacte motief van de man nog niet duidelijk is, gaan onderzoekers ervan uit "dat het motief en de oorzaak in de dader zelf schuilen."