Nederlander nog in kritieke toestand na aanslag Münster

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat niets weten over de identiteit van de gewonden, behalve dat het om een man en een vrouw gaat. De man is nog in levensgevaar. Het ministerie heeft nauw contact met de families van de gewonden.

De identiteit van de twee mensen die zijn overleden werd zondagochtend bekendgemaakt door de Duitse politie. Het gaat om een 51-jarige vrouw uit Nedersaksen en een man van 65 uit de regio Borken in Noordrijn-Westfalen.

Herdenking

Zondag wordt in de Dom van Münster een herdenkingsdienst gehouden voor de slachtoffers.

Op het terras waar de aanslag is gepleegd, komen sinds zondagochtend mensen bijeen om bloemen te leggen en elkaar te steunen. Zondagmiddag kwamen onder meer de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer en de premier Noordrijn-Westfalen Armin Laschet naar Münster om bloemen te leggen.

Jens R.

De 48-jarige man die met een bestelbusje inreed op een terras in Münster heeft zichzelf in de auto doodgeschoten, dat bevestigde de Duitse politie. Het zou gaan om de Duitser Jens R. uit Münster.

De politie heeft zondag bekendgemaakt dat hij alleen heeft gehandeld. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat hij handlangers had. Op zaterdag zeiden meerdere mensen nog dat ze twee personen uit het bestelbusje zagen springen na de aanslag. Die verklaringen is de politie nagegaan.

Wat zijn motief was, blijft onduidelijk. De man had psychische problemen en zou meerdere malen geprobeerd hebben zelfmoord te plegen. R. was bekend bij de politie door gewelddadig gedrag en een aantal kleine delicten.

De politie is ondertussen druk bezig met het onderzoek en heeft vier huizen van R. doorzocht. Daarbij zijn geen aanwijzingen gevonden.

Grenscontroles

Naar aanleiding van de aanslag in Münster was er zaterdagmiddag en -avond urenlang extra politiecontrole bij de Nederlands-Duitse grens en langs de A35 en de A1 bij Hengelo en Enschede.

Rond 21.30 uur liet de politie Oost-Nederland weten dat het verscherpte toezicht was gestopt. "Er is geen enkele aanwijzing of indicatie dat Nederland betrokken is bij het incident in Münster", aldus de politie.

