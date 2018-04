Politie Münster identificeert dodelijke slachtoffers van aanslag

De politie en het openbaar ministerie bevestigden tevens dat de bestuurder van de bus zichzelf heeft neergeschoten.

"Volgens de huidige stand van het onderzoek is de bestuurder vermoedelijk de 48-jarige Jens R. uit Münster", meldde de openbaar aanklager. Wat zijn motief was blijft onduidelijk. De man had psychische problemen en zou meerdere malen geprobeerd hebben zelfmoord te plegen. R. was bekend bij de politie door gewelddadig gedrag.

Bij de aanslag raakten meer dan dertig mensen zwaargewond. Een aantal verkeert nog in levensgevaar. Een groot gedeelte van het gebied is nog afgesloten. Het voorval vond plaats in het oude centrum van de stad, die op zo'n zeventig kilometer van Enschede ligt.

Geen handlangers

Bij de aanslag raakten twee Nederlanders gewond. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat de verwondingen van een van de twee niet levensbedreigend zijn. De ander verkeert nog wel in kritieke toestand.

Het was onduidelijk of de bestuurder alleen handelde of dat hij werd geholpen. Volgens de politie waren er geruchten dat er twee mensen uit de bestelauto zijn gesprongen en gevlucht. Dat is echter niet zeker en moet nog worden geverifieerd, zei een politiewoordvoerder.

Grenscontroles

Naar aanleiding van de aanslag in Münster was er zaterdagmiddag en -avond urenlang extra politiecontrole bij de Nederlands-Duitse grens en langs de A35 en de A1 bij Hengelo en Enschede.

Rond 21.30 uur liet de politie Oost-Nederland weten dat het verscherpte toezicht was gestopt. "Er is geen enkele aanwijzing of indicatie dat Nederland betrokken is bij het incident in Münster", aldus de politie.

