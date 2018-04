Congres VS doet onderzoek naar financieel wangedrag EPA-baas Pruitt

De commissie richt zich vooral op de huur door Pruitt van een huis in Washington voor 50 dollar per nacht. Hij huurde dit huis van een lobbyistenechtpaar dat werkt voor energiebedrijven waar EPA toezicht op moet houden.

Tientallen Democraten en zelfs een aantal Republikeinen hebben de afgelopen week al gezegd dat Pruitt wat hen betreft op moet stappen. De aanstelling van Pruitt door president Donald Trump deed vorige jaar al veel wenkbrauwen fronsen.

Pruitt geldt als een klimaatscepticus die niet gelooft in klimaatveranderingen of broeikasgassen. Onder zijn leiding draaide Trump een flink aantal milieumaatregelen van zijn voorganger Barack Obama terug.

Privévliegtuigen

De huur tegen zeer gereduceerd tarief van het huis in Washington is niet het enige financiële wangedrag dat ter discussie staat. The New York Times en The Washington Post meldden de afgelopen week dat Pruitt vele tonnen uitgaf aan zaken als nieuwe inrichting of privévliegtuigen.

Zeker vijf topambtenaren van EPA die hier kritiek op uitten, werden ontslagen of gedetacheerd.

Fantastische man

Trump stelde donderdag "te gaan kijken" naar het uitgavenpatroon van Pruitt, maar beklemtoonde verder dat het een "fantastische man" is die "fantastisch zijn werk doet". Maar dit soort uitspraken deed de president eerder ook over naaste medewerkers als Rex Tillerson vlak voordat hij ze de laan uitstuurde .

De president herbevestigde zaterdag op Twitter zijn steun aan Pruitt. "Zijn beveiligingskosten waren iets meer dan zijn voorganger, maar hij heeft ook doodsbedreigingen gehad vanwege zijn dappere daden", liet Trump weten. "Record schone Lucht & Water terwijl de VS miljarden dollars bespaart. De huur was marktconform en de reiskosten OK. Scott doet geweldig zijn werk!"

Diverse Republikeinse politici, zoals Paul Rand en Ted Cruz, reageerden donderdag op Twitter dat alle verhalen over de spilzucht van Pruitt een lastercampagne zouden zijn van zijn tegenstanders.

