Dode en zes gewonden door brand in Trump Tower in New York

De brandweer rukte uit voor een brand op de 49e verdieping van het gebouw. Op beelden is te zien hoe zwarte rook en vlammen hoog uit de toren op 5th Avenue komen.

Zeker vijf brandweerwagens en tweehonderd brandweermannen waren ter plaatse en de omgeving was afgezet. De brandweer liet rond 2.30 uur weten het vuur onder controle te hebben.

De brandweercommandant liet weten dat de brand lastig was te blussen. Niet alleen vanwege de hoogte, maar ook door de grootte van het appartement, dat bijna geheel in brand stond.

Het slachtoffer werd bewusteloos aangetroffen in zijn appartement waar de brand woedde. Hij werd door de hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht, maar het was te laat om hem te helpen. In het ziekenhuis is de 67-jarige man overleden.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de brand.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de Trump Tower een kantoor en een woning. Hij en zijn familie zijn zelf momenteel in Washington.

Trump meldde op Twitter dat de brand uit is. Hij bedankte in de tweet de brandweerlieden en meldde dat de wolkenkrabber "goed gebouwd" is.

Verbazing

Het bericht van Trump wekte verbazing op sociale media, omdat de brandweer in New York tegelijkertijd updates plaatste waaruit op te maken was dat de brand nog gaande was. Pas twee uur later was het vuur onder controle.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de brand. Begin dit jaar woedde op het dak van de beroemde toren ook al een brand. Die was veroorzaakt door een elektrische installatie. Daarbij raakten twee mensen gewond.

