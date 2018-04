Voormalig Braziliaanse president Lula wil zichzelf overgeven aan politie

Lula had zich vrijdag al moeten melden bij de autoriteiten in het land. De oud-president moet zich bij de politie melden voor het uitzitten van een 12-jarige celstraf voor corruptie.

"Ik zal mezelf aangeven", zei Lula tegen de menigte supporters voor het gebouw. Zij hadden zich verzameld voor een mis ter nagedachtenis aan de overleden vrouw van de voormalig president, Marisa Leticia. Lula bleef echter volhouden onschuldig te zijn. Hij zei dat de zaak tegen hem politiek gemotiveerd is.

Dilma Rousseff, ook voormalig president van het land, vergezelde hem op het balkon tijdens de toespraak. Rousseff volgde Lula op als president maar werd in 2016 afgezet wegens beschudigingen van corruptie.

Corruptie

Volgens de rechter zou Lula voor circa een miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen van de grote bouwonderneming OAS. Hij wordt in totaal in vijf strafzaken beschuldigd van corruptie.

OAS zou voor Lula een appartement in Guarujá aan de Atlantische kust gerenoveerd hebben. In ruil daarvoor zou de oud-president het bedrijf opdrachten van oliemaatschappij Petrobras, een semistaatsbedrijf, hebben gegund. Lula verwerpt de aantijgingen en ontkent eigenaar te zijn van het appartement.

Hoger beroep

Eerder besloot het gerechtshof in Brazilië al dat Lula zijn hoger beroep in de zaak niet in vrijheid mag afwachten. De oud-president was vervolgens in beroep gegaan tegen het arrestatiebevel dat donderdag tegen hem was uitgevaardigd. Dat beroep is echter afgewezen.

Duizenden supporters van de voormalig Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva steunden zijn verzet tegen arrestatie in de stad Sao Paulo, waar Lula zich schuilhield voor de politie ​in een vakbondsgebouw.

Verkiezingen

Lula wil weer meedoen aan de verkiezingen, maar zal door zijn veroordeling vermoedelijk onverkiesbaar worden verklaard. Toch voert hij de peilingen aan in het politiek verdeelde land. Vooral onder het armere deel van de bevolking is hij populair.

Hij was van begin 2003 tot 2011 al president namens de linkse Arbeiderspartij. Aanhangers van Lula denken dat hij wordt vervolgd om te voorkomen dat hij weer meedoet aan de verkiezingen.