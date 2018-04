Nederlander in Thailand veroordeeld tot 22 jaar cel vanwege kindermisbruik

Reinold K. werd in november opgepakt in de badplaats Hua Hin. Hij was toen in het gezelschap van een jongetje van tien jaar. Agenten namen onder meer seksspeeltjes en computers in beslag.

Volgens de Thaise justitie nam K. geregeld jonge jongens mee naar zijn huis en zou hij ook in Nederland al worden verdacht van misbruik.

