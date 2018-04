Duizenden betuigen steun aan voormalig Braziliaanse president Lula

Eigenlijk had Lula zich vrijdag moeten melden bij de autoriteiten in het land. De oud-president moest zich bij de politie melden voor het uitzitten van een 12-jarige celstraf voor corruptie.

Volgens verschillende media zijn de advocaten van Lula in onderhandeling met de politie over zijn overgave. Een tijdstip wordt echter niet genoemd. Autoriteiten stellen met klem dat Lula niet gezien wordt als een voortvluchtige, omdat ze weten waar hij momenteel verblijft.

Eerder besloot het gerechtshof in Brazilië al dat Lula zijn hoger beroep in de zaak niet in vrijheid mag afwachten. De oud-president was vervolgens in beroep gegaan tegen het arrestatiebevel dat donderdag tegen hem was uitgevaardigd. Dat beroep is echter afgewezen.

Verkiezingen

Volgens Lula is de straf politiek gemotiveerd. Hij wil meedoen aan de presidentiële verkiezingen in oktober, maar zal door zijn veroordeling vermoedelijk onverkiesbaar worden verklaard. Toch voert hij de peilingen aan in het politiek verdeelde land. Hij was van begin 2003 tot 2011 al president namens de linkse Arbeiderspartij.

Lula zou volgens de rechter voor circa een miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen van de grote bouwonderneming OAS. Hij wordt in totaal in vijf strafzaken beschuldigd van corruptie. Dit is de eerste zaak.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!