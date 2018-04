Tientallen Democraten eisen ontslag van EPA-baas na financieel wangedrag

In de brief die 64 Democraten hebben verstuurd, staat dat Pruitt zich onethisch heeft gedragen door een huis te huren voor een lobbyistenechtpaar. Ook wordt de EPA-baas beschuldigd van het verkwisten van belastinggeld.

Onder zijn leiding draaide Trump veel milieumaatregelen van zijn voorganger Barack Obama terug. De Republikein geldt als een klimaatscepticus. Hij gelooft niet in klimaatveranderingen en denkt niet dat de aarde opwarmt als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen.

Trump zei donderdag nog naar de beschuldigingen te kijken.

Ontslagen ambtenaren

The New York Times meldde eerder dat zeker vijf topambtenaren van EPA die kritiek uitten op de bovenmatige uitgaven van hun baas zijn ontslagen of gedetacheerd. Zij klaagden onder meer over het het feit dat Pruitt 100.000 dollar per maand besteedde aan privévluchten.

Ook verving hij de meubels in zijn kantoor voor 70.000 dollar en liet hij voor 43.000 een telefoonkamer met geluidwerende muren aanleggen.

Daarnaast vroeg Pruitt om een kogelvrije wagen en twintig bewakers op kosten van de overheid. Hij zou regelmatig met sirene worden vervoerd op weg naar het vliegveld of een restaurant.

