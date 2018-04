Ex-spion Sergei Skripal niet langer in levensbedreigende toestand

Dat meldt het ziekenhuis in het Engelse Salisbury vrijdag.

Volgens het ziekenhuis verbetert de gezondheid van Skripal spoedig. Hij zou goed op de behandelingen reageren. Verdere details over zijn toestand worden niet bekendgemaakt.

De dochter van Skripal, Yulia Skripal, zei donderdag al in een verklaring dat haar gezondheid "dagelijks verbetert". De 33-jarige vrouw werd samen met haar vader op een bankje in Salisbury buiten bewustzijn gevonden. Ze werd vorige week wakker in het ziekenhuis en mag binnenkort het ziekenhuis verlaten.

"Ik weet zeker dat jullie zullen begrijpen dat de hele affaire wat verwarrend is", liet ze verder weten. Het was het eerste publieke statement van het slachtoffer.

​

Diplomaten

Sergei Skripal had zich na een spionnenruil in 2010 in Zuid-Engeland gevestigd.

De Britse regering stelde al vrij snel dat Rusland achter de vergiftiging moet zitten. Tientallen Russische diplomaten zijn uit Europese landen en de Verenigde Staten gezet. Het Kremlin ontkent alle betrokkenheid. Rusland besloot daarom eind maart om een gelijk aantal diplomaten uit te zetten.