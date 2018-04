Oud-president Zuid-Korea krijgt 24 jaar cel wegens machtsmisbruik

De 66-jarige Park is veroordeeld voor zestien zaken van machtsmisbruik en omkoping. De aanklager had dertig jaar cel tegen de afgezette president geëist.

"De verdachte heeft haar presidentiële macht die ze heeft gekregen van het volk misbruikt. Dat heeft geleid tot een grote chaos binnen de regering en heeft uiteindelijk geleid tot het afzetten van de president", aldus de rechter tijdens de uitspraak.

Park was niet aanwezig bij de uitspraak.

Vorig jaar maart werd de oud-president aangehouden nadat ze was afgezet. Park is in Zuid-Korea de eerste democratisch gekozen president die is afgezet. Hoewel ze haar excuses aanbood voor haar rol in de zaak, zegt ze onschuldig te zijn.

Choi Soon-sil

Park kwam in de problemen door haar adviseur en vriendin Choi Soon-sil. Choi heeft de macht van Park gebruikt om grote Koreaanse bedrijven over te halen donaties aan haar organisatie te doen. Choi en Park kenden elkaar al voordat Park president werd en daar is misbruik van gemaakt, volgens de rechter.

Die zou volgens aanklagers haar positie hebben misbruikt. Zij haalde grote bedrijven als Samsung over tientallen miljoenen te schenken aan stichtingen die op haar naam stonden.

Choi werd eerder dit jaar tot twintig jaar cel veroordeeld.

Afzetting

In 2016 kwamen er voor het eerst berichten naar buiten over corruptie. In november van dat jaar werd Choi aangeklaagd, waarna in december het parlement Park schuldig achtte. In maart van 2017 werd zij afgezet door het parlement.

De eerste beschuldigingen leidden in november 2016 tot grote protesten. De honderdduizenden demonstranten eisten het vertrek van Park vanwege haar rol in het corruptieschandaal. De oud-president verontschuldigde zich destijds voor haar rol, maar wilde niet zelf opstappen.

Park was de eerste vrouwelijke president van Zuid-Korea en ondanks de grote protesten was ze populair. Haar aanhangers gingen massaal de straat op na de afzetting. Bij die demonstraties zijn twee doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt.

Eind maart vorig jaar werd de oud-president gearresteerd. De rechtszaak tegen haar duurt al sinds mei, toen ze voor het eerst voor de rechter stond. Sinds oktober woont Park de rechtszaken niet meer bij. Toen bepaalde een rechter dat haar voorarrest moest worden verlengd.

