Trump bekijkt beschuldigingen financieel wangedrag EPA-baas Pruitt

Dat zei Trump donderdagavond tegen journalisten die met hem mee vlogen in Air Force One.

Pruitt kwam de afgelopen dagen onder vuur te liggen na meerdere publicaties over de uitgaven die hij het afgelopen jaar heeft gedaan als hoofd van de milieudienst. Onder zijn leiding draaide Trump veel milieumaatregelen van zijn voorganger Barack Obama terug.

De Republikein geldt als een klimaatscepticus. Hij gelooft niet in klimaatveranderingen en denkt niet dat de aarde opwarmt als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen.

Lobbyistenechtpaar

Pruitt ligt onder vuur omdat hij een huis Washington heeft gehuurd van een lobbyistenechtpaar voor 50 dollar per nacht. Het tweetal lobbyt voor grote bedrijven waar de EPA toezicht op moet houden. De zaak kwam mede aan het rollen doordat Pruitt een aantal maanden achter was met het betalen van de huur.

Volgens een persverklaring van zijn eigen dienst is de prijs van 50 dollar huur per maand 'marktconform'. Maar de discussie over het huis werd gevolgd door diverse onthullingen over zijn opvallende uitgavenpatroon sinds zijn aanstelling.

Ontslagen ambtenaren

The New York Times meldt dat zeker vijf topambtenaren van EPA die kritiek uitten op de bovenmatige uitgaven van hun baas werden ontslagen of gedetacheerd. Zij klaagden onder meer over het het feit dat Pruitt 100.000 dollar per maand besteedde aan privévluchten.

Ook verving hij de meubels in zijn kantoor voor 70.000 dollar en liet voor 43.000 een telefoonkamer met geluidwerende muren aanleggen.

Daarnaast vroeg Pruitt om een kogelvrije wagen en 20 man bewaking op kosten van de overheid. Hij zou regelmatig met sirene worden vervoerd op weg naar het vliegveld of een restaurant.

Fantastische man

Volgens The Washington Post zouden diverse beleidsmakers in het Witte Huis willen dat Pruitt opstapt. Zelfs Trump zelf zou binnenskamers hebben geklaagd over de excessieve uitgaven van zijn EPA-baas. Een presentatie waar Trump en Pruitt vrijdag samen zouden verschijnen, is op het laatste moment afgelast.

Trump stelde donderdag nog dat hij Pruitt "een fantastische man" vindt die "fantastisch werk levert". Maar dit soort uitspraken deed de president eerder ook over naaste medewerkers als Rex Tillerson vlak voordat hij ze de laan uitstuurde.

Diverse Republikeinse politici, zoals Paul Rand en Ted Cruz, reageerden donderdag op Twitter dat alle verhalen over de spilzucht van Pruitt een lastercampagne zouden zijn van zijn tegenstanders.

