Trump wil China nog 82 miljard euro aan importheffingen opleggen

De president loopt hiermee het risico dat het sluimerende handelsconflict tussen de twee grootste economieën ter wereld verder oplaait.

Volgens Trump is zijn voorstel een antwoord op de "oneerlijke vergelding" van China op eerdere Amerikaanse heffingen. China voerde extra invoerheffingen in op een reeks Amerikaanse producten als vergelding op de Amerikaanse tarieven op 1300 goederen van Chinese makelij.

De Amerikaanse regering gaf tegelijkertijd aan dat het bereid is om met China om de tafel te gaan zitten. ''Maar alleen als er serieuze bedoelingen zijn'', zei een hoge Amerikaanse regeringsfunctionaris.

Geen handelsoorlog

De Amerikaanse president Donald Trump stelde eerder deze week expliciet dat de VS volgens hem niet in een handelsoorlog met China is verwikkeld. Hij deed zijn uitspraak nadat China woensdagochtend nieuwe importheffingen op Amerikaanse goederen had aangekondigd.

"We zijn niet in een handelsoorlog met China verwikkeld, die oorlog is jaren geleden al verloren door de dwaze of incompetente mensen die de VS hebben vertegenwoordigd'', aldus Trump op Twitter. Zijn experts raadden de president vorige maand vrijwel unaniem af om de importtarieven op staal te verhogen, de actie die de economische wedloop in gang zette.

Sojabonen

Het Chinese ministerie van Financiën meldde woensdag dat China een importtarief van 25 procent op 106 Amerikaanse producten zal invoeren. Voor de export van onder meer Amerikaanse sojabonen, auto's, chemicaliën, vliegtuigen en maïsproducten naar China moet dan een extra heffing worden betaald.

De heffing zal ook gelden voor producten zoals whiskey, sigaren, tabak, sinaasappelsap, katoen, sommige soorten rundvlees en producten van plastic.De 106 Amerikaanse producten die extra worden belast, hadden vorig jaar volgens het Chinese ministerie van Handel een totale handelswaarde van 50 miljard dollar.

WTO-zaak

De maatregel is een reactie op de importtarieven voor dertienhonderd Chinese producten die de VS onlangs heeft aangekondigd. China vindt dat deze heffingen in strijd zijn met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De Chinese regering spant bij de organisatie een zaak aan.

De VS kondigde eerder aan met name Chinese hightechproducten extra te belasten. De heffing geldt onder meer voor halfgeleiders, pacemakers, protheses en grondstoffen voor medicijnen zoals insuline en antidepressiva.

Ook deze producten hebben een waarde van zo'n 50 miljard dollar. Met de heffingen wil Trump de in zijn ogen oneerlijke handelspraktijken van China aanpakken. Hij beschuldigt Chinese bedrijven van diefstal van intellectueel eigendom van Amerikaanse ondernemingen.

