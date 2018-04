Slowaken eisen vertrek politiechef in affaire rond moord op journalist

Tot dusver is er in verband met deze zaak nog niemand in staat van beschuldiging gesteld.

Hoewel officiële cijfers van de autoriteiten ontbraken, schatte de nieuwssite Dennik N dat zo'n 45.000 betogers zich hadden verzameld in het centrum van Bratislava. Dat is een maar iets kleinere mensenmassa die vorige maand de druk op premier Robert Fico zover opvoerde dat deze aftrad om zijn coalitieregering te redden.

Fico werd opgevolgd door zijn assistent Peter Pellegrini.

Onpartijdig onderzoek

De demonstranten eisten nu het ontslag van Gaspar en aanpassing van de wet om te garanderen dat in zijn plaats iemand wordt aangesteld die volstrekt onpartijdig onderzoek gaat doen naar de dood van Kuciak.

De journalist deed voor zijn dood onderzoek naar Italiaanse zakenlieden die mogelijk banden hadden met de maffia. Hij heeft in het verleden ook geschreven over mogelijke belastingfraude door een vastgoedontwikkelaar die banden had met Kaliňák.