Catalaanse oud-premier Puigdemont op borgtocht vrijgelaten

Het hof oordeelt echter wel dat Puigdemont alleen corruptie verweten kan worden en niet rebellie, waar Spanje hem voor wil vervolgen.

Deze corruptie-aanklacht is volgens de rechter wel voldoende om hem uit te leveren. De onderhandelingen hierover mag de oud-premier in vrijheid afwachten als hij een borgsom van 75.000 euro heeft betaald. De Spaanse overheid zegt in een reactie het oordeel van de rechter te respecteren en op "gepaste wijze" ervoor te zorgen dat de wetten van het land worden nageleefd.

Puigdemont werd eind maart net voorbij de grens met Denemarken gearresteerd door de Duitse politie. Hij kwam uit Finland, waar hij bracht daar een bezoek aan parlementariërs in Helsinki. Zijn arrestatie zorgde voor protesten in Barcelona, waar tienduizenden Catalanen aan meededen.

Spanje had enige tijd hiervoor een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd vanwege het uitroepen van de Catalaanse onafhankelijkheid in oktober vorig jaar.

Onafhankelijk

De oud-premier verbleef eerder al enkele maanden samen met vier andere Catalaanse politici in België na de mislukte poging om Catalonië onafhankelijk te maken. Hij wordt in Spanje vervolgd voor rebellie, waar in het land een celstraf van maximaal 25 jaar op staat.

In totaal worden 25 separatistische politici berecht wegens rebellie, verduistering of ongehoorzaamheid, aldus het hof.

