Schilderij Hitler van jeugdliefde wordt geveild

Het gesigneerde doek van 63 bij 48 centimeter portretteert volgens Werner Maser, die verscheidene boeken schreef over de nazileider, de jonge Française Charlotte Lobjoie. Hitler zou tijdens de Eerste Wereldoorlog een verhouding met haar hebben gehad toen hij als soldaat diende in Frankrijk.

De afbeelding van het meisje met een rode doek over het hoofd en een hooivork over de schouder is volgens Weidler rond 1967 aangekocht door Vlaamse industriëlen. De familie heeft het nu ter veiling aangeboden. De vraagprijs is 60.000 euro.

Hitler verdiende in de jaren twintig, voordat hij in Duitsland aan de macht kwam, de kost als kunstschilder. Zijn werk staat niet bekend als dat van een meester, maar door de historische waarde worden er soms flinke bedragen voor betaald.

Weidler verkocht in 2015 een aquarel van slot Neuschwanstein in Beieren met de handtekening A. Hitler voor een ton aan een Chinese verzamelaar. Een jaar eerder leverde een waterverfschilderij van Hitler van het oude raadhuis van München 130.000 euro op. Het was getaxeerd op 50.000 euro.