Vergiftigde Yulia Skripal zegt dat haar gezondheid dagelijks verbetert

"Ik weet zeker dat jullie zullen begrijpen dat de hele affaire wat verwarrend is", laat ze verder weten in een verklaring die is uitgegeven door de politie van het Verenigd Koninkrijk.

Begin maart werd de voormalige Russische dubbelspion Sergei Skripal in Salisbury met een uitzonderlijk soort chemisch wapen aangevallen. Ook zijn dochter Yulia en een politieagent die het duo aantrof raakten gewond. Alleen de oud-spion ligt nog in kritieke maar stabiele toestand in het ziekenhuis.

Skripal had zich na een spionnenruil in 2010 in Zuid-Engeland gevestigd.

Nicht

De nicht van Sergei Skripal wil naar Groot-Brittannië reizen om Yulia op te halen. Viktoria Skripal zei op de Russische staatstelevisie dat ze al een Brits visum heeft aangevraagd. ''Ik heb momenteel maar één doel: erheen vliegen en Yulia weghalen'', zei de nicht.

Viktoria Skripal stelde al contact te hebben gehad met de Russische ambassadeur in Londen. Hij zou haar hebben geholpen bij de aanvraag van reisdocumenten. De Britse autoriteiten zouden overigens geen garanties hebben gegeven dat ze haar nicht daadwerkelijk te zien krijgt. Daar zou Yulia over mogen beslissen.

Koude Oorlog

De Britse regering stelt al vrij snel dat Rusland achter de vergiftiging moet zitten. Net als veel andere westerse landen, zijn daarom tientallen Russische diplomaten uitgezet.

Het Kremlin ontkent alle betrokkenheid bij de vergiftiging van Skripal en ziet het uitzetten van de diplomaten als "onvriendelijke stappen". Rusland besloot daarom eind maart om een gelijk aantal diplomaten uit te zetten. Elk land krijgt eenzelfde aantal diplomaten teruggestuurd als dat het Russische diplomaten uitwees.

Door dit politieke steekspel en de hierbij behorende oplopende spanningen kan volgens de secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres een nieuwe Koude Oorlog ontketend worden.

Onderzoek gif

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) doet onderzoek naar de vergiftiging. Een verzoek van Rusland om hier deel van uit te maken werd woensdag afgewezen, wat tot woede leidde bij het land.

Donderdag zegt de Russische ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk de resultaten van het onderzoek toch te accepteren als ze bekend worden gemaakt. Ook meldt hij dat hij blij is dat Yulia aan de beterende hand is.

De OPCW is een internationale organisatie die zich inzet om alle chemische wapens de wereld uit te helpen en te voorkomen dat ze nog ooit worden gebruikt. Vrijwel alle landen zijn er lid van.

