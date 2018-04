Franse en Malinese soldaten schakelen dertig extremisten uit

In dat gebied van de Sahel zijn onder meer IS en Al-Qaeda of gerelateerde groepen actief. Daardoor is het geweld in de regio enorm toegenomen.

De soldaten waren 90 kilometer ten zuiden van de stad Menaka op verkenningsmissie toen ze tientallen extremisten tegenkwamen. In het gevecht dat volgde zijn naast dertig extremisten ook meerdere Malinese soldaten omgekomen. Er zijn geen Franse soldaten gedood.

