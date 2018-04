Senaat Mexico wil samenwerking met VS aan grens stopzetten

De senaat nam unaniem een motie aan. In die motie veroordelen de Mexicanen ook "de agressieve retoriek van Trump richting Mexico." De senaat noemde het besluit van Trump "de zoveelste belediging."

Trump ondertekende woensdag een verklaring over de inzet van gardisten aan de Mexicaans-Amerikaanse grens. Naar verwachting reizen de eerste reservisten woensdagnacht (lokale tijd) al af.

Om hoeveel gardisten het in totaal gaat is niet bekendgemaakt. Trump stuurt sinds enkele dagen agressieve tweets rond waarin hij tekeergaat tegen de illegale immigratie aan de zuidgrens. Hij beschuldigt Mexico ervan ongeremd drugs en criminelen de VS binnen te loodsen.

Immigranten

De president van de VS dreigde vorige maand een veto uit te spreken over de nieuwe federale begroting omdat daarin de muur niet volledig gefinancierd was. Hij deed dat uiteindelijk niet en zette toch een presidentiële krabbel.

Al sinds zijn aantreden beloofde hij miljoenen Mexicaanse illegale immigranten te zullen terugsturen en werk te maken van een muur die de instroom van Mexicanen zou moeten tegengaan.

