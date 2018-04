Duizenden herdenken sterfdag Martin Luther King in Memphis

De groep liep een mars door de stad om aandacht te vragen voor het gedachtengoed van King. Iets na zes uur (Amerikaanse tijd) hielden de aanwezigen een minuut stilte. Daarna luidden vele tientallen kerken de klokken in Memphis.

Bij de herdenking spraken diverse mensen, onder wie James Lawson, de man die King vijftig jaar geleden uitnodigde om naar Memphis te komen. "Ik ben na een halve eeuw nog steeds boos en gefrustreerd", stelde hij. "Onze taak zit er nog niet in." Ook de zoon van King hield een toespraak.

Voormalig president Barack Obama had op video een boodschap ingesproken. Hij beklemtoonde dat er veel is veranderd voor donkere Amerikanen in de afgelopen vijftig jaar, maar dat er nog veel werk te verrichten is.

Bel luiden

In Atlanta, bij het familiegraf van King waar hij en zijn echtgenoot begraven liggen, werd 39 maal de bel geluid. De mensenrechtenactivist was 39 jaar oud toen hij werd vermoord.

King was op 4 april 1968 in Memphis aanwezig om stakende donkere schoonmakers te steunen. Hij werd doodgeschoten voor de kamer van zijn motel door James Earl Ray.

Samenzwering

De crimineel werd een paar maanden na de moord opgepakt op het vliegveld Heathrow in Londen. Hij bekende en ontliep zo de doodstraf. In plaats daarvan werd hij veroordeeld tot 99 jaar gevangenisstraf.

Naderhand trok Ray echter zijn bekentenis in en claimde het slachtoffer van een samenzwering te zijn geweest. In 1998 stierf hij in de gevangenis. Het motel waar de moord plaatsvond is nu een mensenrechtenmuseum.

