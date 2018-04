Moskou wil Veiligheidsraad VN bijeenroepen om vergiftiging Skripal

De raad kwam 14 maart al bijeen over de kwestie, nadat de Britse premier Theresa May de VN had geschreven dat de Russen er ''heel waarschijnlijk'' achter zitten.

Begin maart werd een voormalige Russische dubbelspion, Sergei Skripal, in Salisbury met een uitzonderlijk soort chemisch wapen aangevallen. Ook zijn dochter en een politieagent die het duo aantrof raakten gewond. Alleen de oud-spion ligt nog in kritieke maar stabiele toestand in het ziekenhuis.

Skripal had zich na een spionnenruil in 2010 in Zuid-Engeland gevestigd. De Britse regering stelt al vrij snel dat Rusland erachter moet zitten. Net als veel andere westerse landen, zijn daarom tientallen Russische diplomaten uitgezet.

Koude Oorlog

Het Kremlin ontkent alle betrokkenheid bij de vergiftiging van Skripal en ziet het uitzetten van de diplomaten als "onvriendelijke stappen". Rusland besloot daarom eind maart om een gelijk aantal diplomaten uit te zetten. Elk land krijgt eenzelfde aantal diplomaten teruggestuurd als dat het Russische diplomaten uitwees.

Door dit politieke steekspel en de hierbij behorende oplopende spanningen kan volgens de secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres een nieuwe Koude Oorlog ontketend worden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!