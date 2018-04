Schutter YouTube schoot met handvuurwapen dat ze legaal bezat

Voorafgaand aan de schietpartij heeft de 39-jarige vrouw een lokale schietbaan bezocht. Dit is gebleken uit het politieonderzoek, wordt in een verklaring gemeld.

Aghdam, afkomstig uit Iran, maakte videos over veganisme en dierenrechten en was ervan overtuigd dat YouTube maatregelen had genomen die ervoor zorgden dat haar aantal videoweergaves afnam. De politie meldt dat hierin ook haar motief lag voor de schietpartij. Haar videokanaal werd dinsdagavond verwijderd.

De vrouw zou op haar Instagramaccount hebben geschreven dat ze geen fysieke of geestelijke ziektes had, maar "leefde in een wereld vol onrechtvaardigheid".

Slachtoffers

Aghdam opende dinsdagmiddag (lokale tijd) het vuur bij het hoofdkwartier van de online videodienst in San Bruno. Volgens de politie lijkt het erop dat ze willekeurige medewerkers neerschoot.

Drie mensen liepen hierbij schotwonden op, waaronder een 36-jarige man. Hij ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. De andere twee slachtoffers zijn na behandeling naar huis gestuurd.

In het hoofdkwartier van YouTube werken zo'n tweeduizend mensen.

