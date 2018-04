'Trump besluit troepen niet op korte termijn terug te trekken uit Syrië'

Dat meldt een hoge regeringsfunctionaris na de bijeenkomst. Trump benadrukt wel dat de troepen er niet voor langere termijn zullen blijven.

"Hij wil er zeker van zijn dat de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) volledig verslagen is en dat andere landen in de regio hun verantwoordelijk zullen nemen om de stabiliteit terug te brengen", aldus de functionaris.

Trump verklaarde eerder dat hij overwoog de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië. Dat vertelde hij aan zijn adviseurs en functionarissen. "We gaan terug naar ons eigen land, waar we thuishoren, waar we willen zijn."

Sommige adviseurs hadden de Amerikaanse president aangeraden een beperkt deel van de Amerikaanse troepen nog enkele jaren in Syrië achter te laten, om een grote Iraanse invloed te voorkomen.

Turkije

Turkije organiseert woensdag een ontmoeting met Iran en Rusland om te praten over de oorlog in Syrië. De drie landen zijn naast de VS betrokken bij het conflict. Iran en Rusland steunen de regering van president Assad en Turkije steunt de gematigde oppositie.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!