'Schutter YouTube was kwaad op online videoplatform'

Dat vertelde de vader van Aghdam dinsdagavond in een interview met lokale Amerikaanse media. De 39-jarige Nasim Aghdam was volgens haar vader kwaad op YouTube omdat ze geen geld meer kreeg voor haar video's.

Aghdam is actief op verschillende sociale media, zoals Facebook, Instagram en YouTube. Ze staat bekend als dierenrechtenactivist en 'vegan bodybuilder'. Haar videokanaal is dinsdagavond verwijderd.

Vorig jaar bekritiseerde ze in een video op Facebook YouTube voor haar videobeleid. Volgens Aghdam had de online videodienst maatregelen genomen die ervoor zorgden dat haar aantal videoweergaves afnam.

De Amerikaanse politie sprak eerder het vermoeden uit dat het incident te maken had met huiselijk geweld. Aghdam zou het gemunt hebben op haar (ex-)vriend.

De politie heeft haar mogelijke motief nog niet bevestigd.

Slachtoffers

In totaal zijn drie personen gewond geraakt. Een van de slachtoffers, een 36-jarige man, zou in kritieke toestand verkeren, meldt een woordvoerder van het ziekenhuis in San Francisco. De andere gewonden zijn een 32-jarige vrouw, haar toestand is "serieus", en een vrouw (27) wiens toestand "redelijk" is.

Hulpdiensten rukten massaal uit. Vlak na de eerste meldingen zijn agenten het gebouw binnengetreden, waar ze een "chaotische situatie" aantroffen. Medewerkers vluchtten massaal uit het pand.

Een vierde persoon raakte daarbij, mogelijk door de drukte, gewond aan de enkel. In het hoofdkwartier van YouTube werken zo'n tweeduizend mensen.

