Weer Belgisch slachthuis gesloten vanwege gebrekkige hygiëne

Dat melden onder meer Het Nieuwsblad en De Morgen woensdag.

Het runderslachthuis in Heist-op-den-Berg heeft sinds 2015 te maken gehad met processen-verbaal die door de FAVV werden uitgeschreven. Deze gingen over de hygiëne, maar ook over slecht onderhouden infrastructuur binnen het bedrijf, gebrekkig opgeleid personeel en nalatige kwaliteitscontrole.

Vanwege die processen-verbaal is nu besloten het slachthuis te sluiten, om zo de voedselveiligheid te waarborgen. Het slachthuis wil niet reageren op het besluit.

Op dit moment is niet bekend of dit slachthuis vlees heeft geleverd aan Nederlandse afnemers en of de nalatige hygiëne in het bedrijf problemen gaan opleveren in de vleeshandel. Mocht dit wel het geval zijn, dan zal de FAVV hier melding van maken zodat bijvoorbeeld de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een onderzoek kan starten.

Mishandelingen

De FAVV vertelt aan onder meer Het Nieuwsblad dat al eerder een plan was gemaakt om de problemen in het slachthuis aan te pakken, maar dat deze niets hebben opgeleverd.

Enkele andere Belgische slachthuizen kwamen vorig jaar negatief in het nieuws nadat verborgencamerabeelden werden vrijgegeven door dierenactivistengroep Animal Rights. De beelden lieten zien hoe medewerkers van slachthuizen in Izegem en Tielt dieren mishandelden, waarna beide voor korte tijd gesloten werden.

