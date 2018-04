Drie gewonden na schietpartij bij hoofdkwartier YouTube

De vrouw zou via de buiteneetplaats van het hoofdkwartier het terrein zijn opgekomen. Dat was rond 13.00 uur lokale tijd. Vanaf dat moment heeft de vrouw geschoten tot zij het gebouw betrad.

Volgens de regionale krant The San Jose Mercury News had de vrouw het gemunt op haar vriend. De krant baseert dat op een bron binnen de politie. De politie heeft tijdens een persconferentie echter niets gezegd over een mogelijk motief. De politie heeft de identiteit van de schutter vrijgegeven, het gaat om de 39-jarige Nasim Aghdam.

Volgens haar vader was ze boos op YouTube omdat het bedrijf haar video's zou hebben gecensureerd. Ook zou ze niet meer betaald krijgen voor haar content. Hij vertelde dit dinsdagavond in een interview met Amerikaanse media.

Aghdam was actief op Instagram, Facebook en YouTube. Ze plaatste onder andere video's over dierenmishandeling en veganistische kooklessen.

Slachtoffers

In totaal zijn drie personen gewond geraakt. Een van de slachtoffers, een 36-jarige man, zou in kritieke toestand verkeren, meldt een woordvoerder van het ziekenhuis in San Francisco. De andere gewonden zijn een 32-jarige vrouw, haar toestand is "serieus", en een vrouw (27) wiens toestand "redelijk" is.

Hulpdiensten rukten massaal uit. Vlak na de eerste meldingen zijn agenten het gebouw binnengetreden, waar ze een "chaotische situatie" aantroffen. Medewerkers vluchtten massaal uit het pand. Een vierde persoon raakte daarbij, mogelijk door de drukte, gewond aan de enkel. In het hoofdkwartier van YouTube in de plaats werken zo'n tweeduizend mensen.

Trump

President Donald Trump laat in een eerste reactie weten dat zijn gedachten bij de slachtoffers en de andere betrokkenen van het incident zijn. Ook bedankt hij de politieagenten en andere hulpdiensten voor hun werk.

Ook de baas van YouTube, Susan Wojcicki, laat weten geen woorden te hebben voor de "vreselijke" situatie. Wojcicki dankt tevens alle hulpdiensten voor hun snelle inzet.

