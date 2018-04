Gewonden na schoten bij Amerikaans hoofdkantoor YouTube, schutter dood

Over een motief is nog niets bekend, aldus de politie van Californië tijdens een persconferentie. Een van de slachtoffers, een 36-jarige man, zou in kritieke toestand verkeren, meldt een woordvoerder van het ziekenhuis in San Francisco.

De politieagenten troffen in totaal drie slachtoffers met schotwonden aan. Zij bevinden zich in het ziekenhuis. Het gaat om een 32-jarige vrouw in "serieuze toestand" en een vrouw (27) wiens toestand redelijk is. Agenten vonden uiteindelijk de vermoedelijke schutter, zij was toen al overleden.

Meerdere mensen hebben het alarmnummer gebeld na het horen van de schoten, rond 13.00 uur (lokale tijd). Na de meldingen zijn de agenten het gebouw binnengetreden, waar ze een "chaotische situatie" aantroffen. Medewerkers van YouTube vluchtten massaal uit het pand. Daarbij raakte een vierde persoon gewond aan de enkel.

Trump

President Donald Trump laat in een eerste reactie weten dat zijn gedachten bij de slachtoffers en de andere betrokkenen van het incident zijn. Ook bedankt hij de politieagenten en andere hulpdiensten voor hun werk.

Evacuatie

Een medewerker van YouTube laat op Twitter weten dat hij zich enige tijd samen met collega's in een gebarricadeerde kamer heeft verstopt. Na ongeveer twintig minuten werd hij geëvacueerd.

Op beelden is te zien hoe de politie massaal is uitgerukt. Medewerkers van het bedrijf kwamen met hun handen omhoog uit het gebouw gelopen.

